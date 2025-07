Scènes de vie de la Seconde Guerre Mondiale Journées Européennes du Patrimoine Ligné

Venez redécouvrir l’histoire de Ligné durant la Seconde Guerre Mondiale

L’Association Racines et Patrimoine vous propose de revivre à Ligné pendant ces quelques années d’occupation allemande, de la mobilisation des armées en 1939 jusqu’à la signature de l’armistice en 1945. (actes de résistance, retour des prisonniers, joie de la libération, vie des écoles, accueil des réfugiés, etc…)

L’association recherche des personnes de tous âges (enfants, jeunes, femmes, adultes..pour leurs rôles de figurants. Pour toutes les autres personnes, il vous suffira de trouver des robes fleuries, à rayures, ou à pois, petites socquettes blanches, tabliers, pantalons (velours si possible ou autre) bretelles et chemises pour les hommes. Nous vous attendons nombreux lors de cette manifestation qui se déroulera à partir de 14h, départ place de la mairie. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à les contacter par mail racinespatrimoine.ligne44@gmail.com .

3 Place de la Perretterie Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire mathimon@free.fr

English :

Rediscover the history of Ligné during the Second World War

German :

Entdecken Sie die Geschichte von Ligné während des Zweiten Weltkriegs neu

Italiano :

Venite a riscoprire la storia di Ligné durante la Seconda guerra mondiale

Espanol :

Venga a redescubrir la historia de Ligné durante la Segunda Guerra Mundial

