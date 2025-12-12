Scènes de vies Musée vivant des vieux métiers Argol

Scènes de vies Musée vivant des vieux métiers

Du 6 au 31 juillet, Yvon Morvan et Charles Kérivel présenteront leurs œuvres, mêlant patrimoine et mémoire bretonne à travers des compositions figuratives réalisées en dessin, peinture, pastel et aquarelle.

8 € Enfant 3,50 €

contact@museevivant.fr 02 56 04 81 59

www.museevivant.fr .

