Scènes de vies Musée vivant des vieux métiers Argol
Scènes de vies Musée vivant des vieux métiers Argol mardi 7 juillet 2026.
Scènes de vies Musée vivant des vieux métiers
Place des Anciens Combattants Argol Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-07
Du 6 au 31 juillet, Yvon Morvan et Charles Kérivel présenteront leurs œuvres, mêlant patrimoine et mémoire bretonne à travers des compositions figuratives réalisées en dessin, peinture, pastel et aquarelle.
Musée vivant des vieux métiers
Tout public
8 € Enfant 3,50 €
contact@museevivant.fr 02 56 04 81 59
www.museevivant.fr .
Place des Anciens Combattants Argol 29560 Finistère Bretagne +33 2 56 04 81 59
English :
L’événement Scènes de vies Musée vivant des vieux métiers Argol a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime