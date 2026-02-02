SCÈNES D’ENFANCE À QUATRE MAINS

Mas-Saintes-Puelles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Une chanteuse entre en scène. Deux autres mains apparaissent… À qui appartiennent-elles? En jouant et s’apprivoisant, les quatre mains vont apprendre à exprimer leurs limites et à respecter celles de l’autre pour créer ensemble. Réservation obligatoire.

Mas-Saintes-Puelles 11400 Aude Occitanie mediatheques@cccla.fr

English :

A singer enters the stage. Two more hands appear… Who do they belong to? By playing and taming each other, the four hands will learn to express their limits and respect those of the other, in order to create together. Booking essential.

