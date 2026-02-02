SCÈNES D’ENFANCE AU CREUX DE L’OREILLE

16 Avenue Maréchal Joffre Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 11:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Entrez, installez-vous et tendez l’oreille. Écoutez et laissez-nous vous raconter ces voix qui chantent leur histoire, ces paysages d’ici qui semblent d’ailleurs, ces comptines d’ailleurs qui semblent familières. La compagnie Pic & Colegram est à l’initiative d’un vaste travail de collectage de chansons et comptines sur le territoire montpelliérain et le bassin de Thau. Au creux de l’oreille est une création imaginée comme un instant suspendu ; comme une plongée dans l’intimité des donneurs de chansons . La voix des trois musiciennes se mêle à celles des chanteurs d’un instant. Le violoncelle, la flûte en sol et la kalimba accompagnent et construisent le voyage.

Réservation obligatoire.

.

16 Avenue Maréchal Joffre Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 33 31 80 milcom@ccrlcm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come in, sit back and listen. Listen and let us tell you about the voices that sing their stories, the landscapes that seem to be from elsewhere, the nursery rhymes that seem familiar. The Pic & Colegram company has initiated a vast project to collect songs and nursery rhymes in Montpellier and the Thau Basin. Au creux de l?oreille is a creation imagined as a suspended moment, a plunge into the intimacy of the song givers . The voices of the three musicians mingle with those of the singers. The cello, flute in G and kalimba accompany and build the journey.

Reservations essential.

L’événement SCÈNES D’ENFANCE AU CREUX DE L’OREILLE Lézignan-Corbières a été mis à jour le 2026-02-02 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude