SCÈNES D'ENFANCE CARTON Bram
mercredi 18 mars 2026.
1 Avenue Georges Clemenceau Bram Aude
16:00:00
2026-03-18
Une grande cabane, fabrique à idées pas vraies, mais tellement vraies. Une fabrique à idées souvent un peu folles, parfois poétiques et un peu drôles aussi.
Dans notre cabane, il y aura tout ce qu’il faut, c’est-à-dire trois fois rien ciseaux, papier, carton, crayons et une guitare pour fabriquer nos rêves ou nos idées les plus tordues.
Réservation obligatoire.
Dès 3 ans.
1 Avenue Georges Clemenceau Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 76 50 07
English :
A big cabin, a factory of ideas, not real, but so real. A factory of ideas, often a little crazy, sometimes poetic and a little funny too.
In our hut, you’ll find everything you need, in other words, three times nothing: scissors, paper, cardboard, pencils and a guitar to make your dreams or your most twisted ideas.
Reservations required.
Ages 3 and up.
