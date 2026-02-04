SCÈNES D’ENFANCE CARTON

Salles-sur-l’Hers Aude

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21 17:25:00

Cartons Théâtre d’objets et musique par la Cie Voyageurs immobiles

Une plasticienne marionnettiste expérimente la matière et lui donne vie en direct et un musicien l’accompagne de sa guitare.

Ensemble ils jouent, cherchent, transforment, détournent. Leurs idées étonnantes font apparaître des fantômes qui finissent en barbe à papa géante, ou encore un tamanoir qui danse du ventre…

Par le déguisement et la créativité, ce spectacle remet au centre le bonheur de jouer avec du papier, des bouts de bois, du carton et le plaisir d’écouter une musique douce et enveloppante ; un refuge fait de rêves et de poésie.

De et avec Magali Frumin et François Boutibou.

Pour les 6 mois à 3 ans

Sur inscription

Salles-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie

English :

Cartons Object theater and music by Cie Voyageurs immobiles

A visual artist/puppeteer experiments with materials, bringing them to life live, while a musician accompanies her on guitar.

Together, they play, search, transform and divert. Their astonishing ideas conjure up ghosts that end up as giant cotton candy, or an anteater that belly dances…

Through disguise and creativity, this show brings back to center stage the joy of playing with paper, bits of wood and cardboard, and the pleasure of listening to soft, enveloping music; a refuge of dreams and poetry.

By and with Magali Frumin and François Boutibou.

For ages 6 months to 3 years

Registration required

