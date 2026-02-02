SCÈNES D’ENFANCE CARTON

10 Boulevard Gambetta Villepinte Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 18:00:00

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

Une grande cabane, fabrique à idées pas vraies, mais tellement vraies. Une fabrique à idées souvent un peu folles, parfois poétiques et un peu drôles aussi.

Dans notre cabane, il y aura tout ce qu’il faut, c’est-à-dire trois fois rien ciseaux, papier, carton, crayons et une guitare pour fabriquer nos rêves ou nos idées les plus tordues.

Réservation obligatoire .

Dès 3 ans.

.

10 Boulevard Gambetta Villepinte 11150 Aude Occitanie +33 4 68 60 00 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A big cabin, a factory of ideas, not real, but so real. A factory of ideas, often a little crazy, sometimes poetic and a little funny too.

In our hut, you’ll find everything you need, in other words, three times nothing: scissors, paper, cardboard, pencils and a guitar to make your dreams or your most twisted ideas.

Reservations required.

Ages 3 and up.

L’événement SCÈNES D’ENFANCE CARTON Villepinte a été mis à jour le 2026-02-02 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude