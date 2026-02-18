SCÈNES D’ENFANCE C’EST COMMENT LE PRINTEMPS ? Saint-André-de-Roquelongue

SCÈNES D’ENFANCE C’EST COMMENT LE PRINTEMPS ?

rue du poids public Saint-André-de-Roquelongue Aude

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Comment sait-on que c’est le printemps? Peut-être qu’on le sait parce qu’il pleut ou parce que les fleurs poussent. Et pour les légumes c’est pareil ? Certainement. Il faudra vérifier dans le jardin ! En tout cas, moi ce que je préfère au printemps, c’est manger des fraises !

Lectures kamishibaï autour du printemps. Réservation dès 3 ans.

rue du poids public Saint-André-de-Roquelongue 11200 Aude Occitanie mediathequestandrero-quelongue@gmail.com

English :

How do you know it’s spring? Maybe we know because it’s raining, or because the flowers are blooming. And what about vegetables? Certainly. We’ll have to check in the garden! In any case, my favorite thing about spring is eating strawberries!

Kamishibai readings about spring. Reservations required for ages 3 and up.

