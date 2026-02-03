SCÈNES D’ENFANCE C’EST MON POÈME…

Cascastel-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 10:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Des poèmes dits, chantés ou empruntant parfois à la langue des signes, des albums que l’on ouvre, referme ou derrière lesquels on se cache, des petits objets manipulés et quelques confettis construisent peu à peu un univers poétique et théâtral où les mots jouent avec les sons, la musique avec les gestes et l’humour avec le sérieux.

Réservation obligatoire de 5 à 10 ans.

Cascastel-des-Corbières 11360 Aude Occitanie bibliothequecascastel@gmail.com

English :

Poems spoken, sung or sometimes borrowing from sign language, albums to open, close or hide behind, small manipulated objects and confetti gradually build a poetic and theatrical universe where words play with sounds, music with gestures and humor with seriousness.

Reservations required for ages 5 to 10.

