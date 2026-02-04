SCÈNES D’ENFANCE C’EST MON POÈME…

Sainte-Valière Aude

Début : 2026-03-24 17:30:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Des poèmes dits, chantés ou empruntant parfois à la langue des signes, des albums que l’on ouvre, referme ou derrière lesquels on se cache, des petits objets manipulés et quelques confettis construisent peu à peu un univers poétique et théâtral où les mots jouent avec les sons, la musique avec les gestes et l’humour avec le sérieux.

Réservation obligatoire. De 3 à 11 ans.

Sainte-Valière 11120 Aude Occitanie +33 4 68 46 13 63

English :

Poems spoken, sung or sometimes borrowing from sign language, albums to open, close or hide behind, small manipulated objects and confetti gradually build a poetic and theatrical universe where words play with sounds, music with gestures and humor with seriousness.

Reservations required. Ages 3 to 11.

