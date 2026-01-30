SCÈNES D’ENFANCE ELISE ET LES SOUVENIRS VOYAGEURS Labécède-Lauragais
Labécède-Lauragais Aude
Début : 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Un conte rocambolesque et poétique, une course épique… pour parler de mains tendues, d’un pays perdu, de belles rencontres, de chemins à suivre…et d’amour toujours.
Dès 5 ans réservation obligatoire.
Labécède-Lauragais 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 58 49 mediatheques@cccla.fr
English :
A rocambolical, poetic tale, an epic race? about outstretched hands, a lost country, beautiful encounters, paths to follow? and love always.
Ages 5 and up, booking essential.
