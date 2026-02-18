SCÈNES D’ENFANCE FANTAISIE

1 Boulevard Frédéric Mistral Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Fantaisie est un medley rock des chansons du duo Catherine Vincent à l’intention des enfants. Issues de leur répertoire, des contes populaires ou extraites des albums

de la maison d’édition Le port a jauni, le duo initie à une première expérience de concert rock, tout en poésie et en jeux de mots !

Vincent à la guitare électrique, Catherine à la basse ou l’harmonium indien et tous les deux au chant en espagnol, arabe, italien et français !

Réservation. Dès 3 ans.

.

1 Boulevard Frédéric Mistral Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 43 40 40 mediatheque@legrandnarbonne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fantaisie is a rock medley of children?s songs by the Catherine Vincent duo. Taken from their own repertoire, from folk tales or from albums

from the Le port a jauni publishing house, the duo offer a first rock concert experience, full of poetry and wordplay!

Vincent on electric guitar, Catherine on bass or Indian harmonium, and both singing in Spanish, Arabic, Italian and French!

Reservations required. Ages 3 and up.

L’événement SCÈNES D’ENFANCE FANTAISIE Narbonne a été mis à jour le 2026-02-18 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude