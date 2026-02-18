SCÈNES D’ENFANCE FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES Leucate

SCÈNES D’ENFANCE FRIDA ET SES PORTRAITS MAGIQUES

Une rencontre privilégiée avec Frida Kahlo, qui a quelques messages essentiels et précieux à nous communiquer. Il sera question de maladie, de handicap, de harcèlement à l’école, mais aussi et surtout de joie de vivre, à travers une ode à la différence et à la création. Par la vérité de l’actrice Céline Bernat, la poésie de la création sonore

et musicale, par les couleurs et le rythme très vivant du spectacle, Frida va embarquer le public dans son univers étonnant et délivrer son secret de l’existence.

Réservation. Dès 4 ans.

English :

A privileged encounter with Frida Kahlo, who has some essential and precious messages to communicate to us. It’s about illness, disability and bullying at school, but above all, it’s about the joy of living, through an ode to difference and creation. Through the truthfulness of actress Céline Bernat, the poetry of sound and music

and the lively rhythm of the show, Frida will draw the audience into her astonishing world and reveal her secret of existence.

Reservations required. Ages 4 and up.

