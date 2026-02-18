SCÈNES D’ENFANCE GYPSY BAZAR Bram

SCÈNES D’ENFANCE GYPSY BAZAR

1 Avenue Georges Clemenceau Bram Aude

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Sur un air d’accordéon, ces deux voyageurs vous invitent à écouter leurs histoires.

Une malle étrange, support d’objets hétéroclites, un monde coloré, poétique, farfelu prend vie entre parole conteuse et musique. Un voyage comme une parenthèse.

Un souffle d’ailleurs. Un air de bonheur.

Réservation. Dès 6 ans.

1 Avenue Georges Clemenceau Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 76 50 07

English :

To the tune of an accordion, these two travelers invite you to listen to their stories.

A strange trunk, a support for heterogeneous objects, a colorful, poetic, eccentric world comes to life between storytelling and music. A journey like a parenthesis.

A breath of fresh air. An air of happiness.

Reservations required. Ages 6 and up.

