SCÈNES D’ENFANCE JACK JACKO LA GUITARE Carcassonne

Après la disparition de son père M. Luthier, Jack Jacko entreprend un long périple à travers le monde à la recherche d’un guitariste. Au rythme des rencontres avec un banjo, un djembé, une darbouka, un piano ou un accordéon, les cinq continents et leurs richesses se dévoilent dans un conte musical aux mille et une facettes sonores !

Dès 3 ans . Réservation obligatoire.

After the death of his father, Mr. Luthier, Jack Jacko embarks on a long journey around the world in search of a guitarist. As he encounters a banjo, a djembe, a darbouka, a piano or an accordion, the five continents and their riches are revealed in a musical tale with a thousand and one facets of sound!

Ages 3 and up. Reservations required.

