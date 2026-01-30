SCÈNES D’ENFANCE KIKA FAIT L’OEUF Couiza

SCÈNES D’ENFANCE KIKA FAIT L’OEUF

Début : 2026-03-13 17:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Milena arrive de la Tchenouka , un pays imaginaire perdu quelque part au-delà de la Sibérie. Elle ne parle pas très bien français, elle tricote le plume de son poule et déroule les tapis pour Carla. Dida, la poule, n’a pas le bec dans sa poche, c’est une rigolote.

Carla, l’autruche, est bien plus délicate, elle chante, elle danse…

Et bien sûr, elles sont régulièrement en conflit. Le trio est bousculé par l’apparition d’un œuf inespéré…inattendu ! Kika fait l’œuf… l’autruche ou la poule?

Réservation obligatoire. Dès 3 ans.

English :

Milena arrives from Tchenouka , an imaginary country lost somewhere beyond Siberia. She doesn’t speak French very well, but she knits le plume de son poule and rolls out rugs for Carla. Dida, the hen, doesn’t have her beak in her pocket.

Carla, the ostrich, is much more delicate, she sings, she dances?

And, of course, they regularly clash. The trio is shaken up by the appearance of an unexpected egg! Kika is the egg? the ostrich or the hen?

Reservations required. Ages 3 and up.

