SCÈNES D’ENFANCE LA BONNE FORTUNE Montréal

SCÈNES D’ENFANCE LA BONNE FORTUNE

11 Rue Général Frère Montréal Aude

Une rencontre avec les diseuses de bonne aventure. Ces femmes mystérieuses qui révèlent les mystères cachés de vos existences, qui peuvent dire où est votre chance et qui connaissent les recettes secrètes guérisseuses. Avec des performances saisissantes de lectures de tarot en direct et des révélations parfois inattendues, ce spectacle vous plonge dans un univers où le passé, le présent et le futur se rencontrent dans un tourbillon joyeux.

Réservation. Dès 10 ans.

English :

An encounter with fortune-tellers. These mysterious women who reveal the hidden mysteries of your lives, who can tell where your luck lies and who know the secret recipes for healing. Featuring stunning live tarot readings and sometimes unexpected revelations, this show plunges you into a universe where past, present and future meet in a joyful whirlwind.

Reservations required. Ages 10 and up.

