SCÈNES D’ENFANCE LE POISSON VOYAGEUR

Boutenac Aude

Bubulle est un petit poisson courageux qui part à la recherche de sa maman disparue. L’histoire stimule l’imaginaire et transporte dans un univers magique où les mers n’ont pas de limite. Grâce au talent des acteurs musiciens, Le poisson voyageur est un véritable voyage sensoriel, qui invite les enfants à découvrir les sons et les rythmes de sept langues différentes.

Réservation obligatoire. Dès 3 ans.

English :

Bubulle is a courageous little fish who sets off in search of his missing mother. The story stimulates the imagination and transports us into a magical universe where the seas have no limits. Thanks to the talent of the musical actors, Le poisson voyageur is a veritable sensory voyage, inviting children to discover the sounds and rhythms of seven different languages.

Reservations required. From age 3.

