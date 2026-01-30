SCÈNES D’ENFANCE L’UPÔTËK

53 Rue de Verdun Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

L’UpÔtëK, c’est une ludothèque poétique itinérante qui permet de fabriquer des poèmes en jouant avec le hasard et l’imagination, sans trop d’enjeux et avec beaucoup de joie. Elle aboutit par une criée poétique unique et aléatoire durant laquelle LupÔtëkaire tire au sort les poèmes que vous aurez écrit et les interprète de manière impromptue.

La criée se fait sur l’instant et compose avec ce qui est là…Tentez votre chance à la roue de la poésie, caviardez sans complexe, sautez à pieds joints dans la marelle exquise, le tout en envoyant valser l’orthographe là où bon vous semble. Dès 8ans atelier de 2h puis spectacle d’une heure.

Réservation obligatoire.

.

53 Rue de Verdun Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 72 45 55 maisonmemoires@aude.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’UpÔtëK is an itinerant poetic toy library that lets you create poems by playing with chance and imagination, with little at stake and a lot of fun. It culminates in a unique, random poetic shouting match, during which LupÔtëkaire draws lots for the poems you’ve written and performs them impromptu.

Try your luck on the poetry wheel, cavort without complex, jump with both feet into the exquisite hopscotch, all the while sending spelling tumbling wherever you please. From 8 years old, 2-hour workshop followed by a one-hour show.

Booking essential.

L’événement SCÈNES D’ENFANCE L’UPÔTËK Carcassonne a été mis à jour le 2026-01-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude