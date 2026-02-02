SCÈNES D’ENFANCE L’UPÔTËK Fleury

SCÈNES D’ENFANCE L’UPÔTËK

5 rue Guillaume Apollinaire Fleury Aude

Début : 2026-03-17 17:15:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Laure, l’upôtëkaire, arrive à la médiathèque et installe les jeux à écrire roue de la poésie, caviar-dés, dés-lettrés, marelle exquise, Bing ô ta rime et mots aimants…

Vous êtes invités à jouer à écrire des poèmes. Laure, l’upotëkante, les collecte tous en vue d’un partage final. Lors d’une criée poétique impromptue, elle dira, chantera, mimera peut-être même des poèmes choisis par le hasard, s’accompagnant de divers petits.

Réservation obligatoire.

Dès 7 ans.

5 rue Guillaume Apollinaire Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 33 99 26

English :

Laure, the upôtëkaire, arrives at the multimedia library and sets up the writing games: poetry wheel, caviar-dés, dés-lettrés, marelle exquise, Bing ô ta rime and mots aimants…

You’re invited to play at writing poems. Laure, the upotëkante, collects them all for a final sharing. In an impromptu poetic shouting match, she’ll tell, sing, maybe even mime poems chosen by chance, accompanied by a variety of little ones.

Reservations essential.

Ages 7 and up.

