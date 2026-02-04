SCÈNES D’ENFANCE MES NOUVELLES CHAUSSURES

Conques-sur-Orbiel Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Un petit garçon met de nouvelles chaussures et part goûter à la rivière. En chemin, il découvre le monde qui l’entoure rues, maisons, paysages, personnes et animaux. Ses chaussures accumulent expériences et aventures et lui, petit à petit, grandit. La taille des chaussures nous accompagne tout au long de la vie. La taille mesure le pied, mais aussi l’âge, les expériences, la manière avec laquelle on marche dans la vie. Passent les jours, les années et les boîtes de chaussures. Petites, moyennes, grandes…

Réservation obligatoire. Dès 3 ans.

.

Conques-sur-Orbiel 11600 Aude Occitanie +33 4 68 78 49 69 lassociation.avec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A little boy puts on his new shoes and heads off to the river. On the way, he discovers the world around him: streets, houses, landscapes, people and animals. His shoes accumulate experiences and adventures, and little by little, he grows up. Shoe size accompanies us throughout our lives. Size measures the foot, but also age, experience and the way we walk through life. Days, years and shoeboxes go by. Small, medium, large?

Reservations required. From age 3.

L’événement SCÈNES D’ENFANCE MES NOUVELLES CHAUSSURES Conques-sur-Orbiel a été mis à jour le 2026-02-04 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude