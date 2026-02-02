SCÈNES D’ENFANCE PINGOUIN* Couffoulens

SCÈNES D’ENFANCE PINGOUIN*

5 Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-03-18 17:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Pingouin*, c’est l’histoire d’un voyage ; celle d’un pingouin partant à la découverte du monde. En se basant sur ce personnage singulier et attachant, ce conte dansé,

sans paroles, raconte son parcours semé d’embûches, au travers d’une danse ou se croisent hip-hop, mime et claquettes. Avec poésie et humour, Pingouin* aborde les notions de dépassement de soi et de découverte.

Réservation obligatoire.

Dès 3 ans.

5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 letheatredanslesvignes@tdlv.net

English :

Pingouin* is the story of a penguin’s journey to discover the world. Based on this singular, endearing character, this dance tale,

this wordless dance tale tells the story of a penguin?s journey through the pitfalls of hip-hop, mime and tap dance. With poetry and humor, Penguin* explores the notions of self-transcendence and discovery.

Reservations required.

Ages 3 and up.

