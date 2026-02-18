SCÈNES D’ENFANCE TCHICHA OÙ LA VIE RÊVÉE D’UN MANOUCHE Bram

SCÈNES D’ENFANCE TCHICHA OÙ LA VIE RÊVÉE D’UN MANOUCHE

1 Avenue Georges Clemenceau Bram Aude

Tarif : – –

Début : 2026-03-25 17:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

La vie des voyageurs aujourd’hui. Les contes ramènent aux histoires contemporaines et

actuelles, Elles parlent de rejets et des problèmes liés aux stationnements des voyageurs, des aires d’accueil ou les terrains de famille.

Espoirs, quotidien, rêves, difficultés, humour…Des histoires entre campement et village, entre voyageurs et sédentaires. Tout peut se passer loin de chez vous, ou tout à côté.

Réservation. Dès 8 ans.

1 Avenue Georges Clemenceau Bram 11150 Aude Occitanie +33 4 68 76 50 07

English :

Travelers’ lives today. The tales take us back to contemporary and current

they speak of rejection and problems linked to travelers’ parking, reception areas or family sites.

Hopes, daily life, dreams, difficulties, humor… Stories between camp and village, between travelers and sedentaries. Everything can happen far from home, or right next door.

Reservations required. Ages 8 and up.

