Scènes d’été Arts de la rue Saint-Saturnin-du-Bois 3 juillet 2025 20:30

Charente-Maritime

Scènes d’été Arts de la rue Centre bourg Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-03 20:30:00

Découvrez « L’Art de la rue » de Starsky Minute par la Cie La Dépliante.

Entrez dans le monde de Starsky entre acrobaties et aventures délirantes, qui ne manquera pas de faire rire petits et grands !

Centre bourg

Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39

English :

Discover Starsky Minute’s « L’Art de la rue » by Cie La Dépliante.

Enter Starsky’s world of acrobatics and delirious adventures, guaranteed to make young and old laugh!

German :

Entdecken Sie « L’Art de la rue » von Starsky Minute von der Cie La Dépliante.

Treten Sie ein in die Welt von Starsky zwischen Akrobatik und verrückten Abenteuern, die Groß und Klein zum Lachen bringen wird!

Italiano :

Scoprite « L’Art de la rue » di Starsky Minute della Cie La Dépliante.

Entrate nel mondo di Starsky, fatto di acrobazie e folli avventure che faranno ridere grandi e piccini!

Espanol :

Descubra « L’Art de la rue » de Starsky Minute por Cie La Dépliante.

Entra en el mundo de acrobacias y locas aventuras de Starsky, ¡garantizado para hacer reír a grandes y pequeños!

