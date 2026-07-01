Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie Ruelle du Château Thoraise
dimanche 19 juillet 2026 · Ruelle du Château · Thoraise
Informations pratiques
Thoraise
Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie
Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
5ème festival Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur, une vie
Lecture-spectacle d’après le récit d’Erik Orsenna par trois comédiens du Théâtre de la Clairière.
Erik Orsenna, de l’Académie française, a publié en 2015 un livre sur Louis Pasteur. Il raconte quelques-uns des mécanismes de la vie et la lutte victorieuse contre la rage. Voici dans le XIXème siècle assoiffé de connaissances, le Savant. Ce récit passionné est donné à entendre et à voir (expériences chimiques présentées sur scène). .
Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 47 91 contact@theatre-clairiere.fr
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English : Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie
L’événement Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie Thoraise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON