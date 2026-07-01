Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie Ruelle du Château Thoraise

Informations pratiques

Thoraise

Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

5ème festival Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur, une vie

Lecture-spectacle d’après le récit d’Erik Orsenna par trois comédiens du Théâtre de la Clairière.

Erik Orsenna, de l’Académie française, a publié en 2015 un livre sur Louis Pasteur. Il raconte quelques-uns des mécanismes de la vie et la lutte victorieuse contre la rage. Voici dans le XIXème siècle assoiffé de connaissances, le Savant. Ce récit passionné est donné à entendre et à voir (expériences chimiques présentées sur scène). .

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 47 91 contact@theatre-clairiere.fr

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English : Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie

L’événement Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie Thoraise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON