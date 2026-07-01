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AGENDA · Thoraise

Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie Ruelle du Château Thoraise

dimanche 19 juillet 2026 · Ruelle du Château · Thoraise

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ruelle du Château
Adresse
Chateau de Thoraise
Ville
25320 Thoraise
Département
Doubs
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Thoraise

Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

5ème festival Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur, une vie
Lecture-spectacle d’après le récit d’Erik Orsenna par trois comédiens du Théâtre de la Clairière.
Erik Orsenna, de l’Académie française, a publié en 2015 un livre sur Louis Pasteur. Il raconte quelques-uns des mécanismes de la vie et la lutte victorieuse contre la rage. Voici dans le XIXème siècle assoiffé de connaissances, le Savant. Ce récit passionné est donné à entendre et à voir (expériences chimiques présentées sur scène).   .

Ruelle du Château Chateau de Thoraise Thoraise 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 63 47 91  contact@theatre-clairiere.fr

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English : Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie

L’événement Scènes d’été au bord du Doubs Louis Pasteur une vie Thoraise a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON