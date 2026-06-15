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Scènes d’été Cie Lutherie Sélektif Saint-Mard

Scènes d’été Cie Lutherie Sélektif Saint-Mard jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Champ de foire

Ville : 17700 Saint-Mard

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Mard

Scènes d’été Cie Lutherie Sélektif

Champ de foire Saint-Mard Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Deux rendez-vous musicaux pour animer la soirée !
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Champ de foire Saint-Mard 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39 

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English :

Two musical performances to liven up the evening!

L’événement Scènes d’été Cie Lutherie Sélektif Saint-Mard a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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