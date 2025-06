Scènes d’été Danse Le Thou 10 juillet 2025 07:00

Scènes d’été Danse Près de la mairie Le Thou Charente-Maritime

La Cie Lève un peu les bras vous invite à assister à leurs spectacles, alternant entre performances chorégraphiques et situations comiques.

Près de la mairie

Le Thou 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39

English :

Cie Lève un peu les bras invites you to attend their shows, alternating between choreographic performances and comic situations.

German :

Die Cie Lève un peu les bras lädt Sie ein, ihren Aufführungen beizuwohnen, die zwischen choreografischen Leistungen und komischen Situationen wechseln.

Italiano :

La Cie Lève un peu les bras vi invita ad assistere ai suoi spettacoli, che alternano performance coreografiche a situazioni comiche.

Espanol :

Cie Lève un peu les bras le invita a asistir a sus espectáculos, en los que se alternan actuaciones coreográficas y situaciones cómicas.

