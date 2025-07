Scènes d’été DJ Asturia + Gisèle Pape + Les Fils du Facteur Beauvais

Scènes d’été DJ Asturia + Gisèle Pape + Les Fils du Facteur Beauvais vendredi 25 juillet 2025.

Scènes d’été DJ Asturia + Gisèle Pape + Les Fils du Facteur

7 Cour de la Musique Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 18:30:00

fin : 2025-07-25 23:00:00

Date(s) :

2025-07-25

– Concerts gratuits et DJ sets en plein air chaque vendredi de juillet

– Ouverture du site dès 18h30 bar, petite restauration

– Début des concerts 20h30

– 19h DJ ASTURIA

– 20h30 GISÈLE PAPE > Artiste singulière, mue par une douce étrangeté, GISELE PAPE propose une musique engagée et optimiste, entre pop hypnotique et electro expérimentale. Insatiable exploratrice des mots et des sons, elle tisse des espaces de rêverie, et réenchante les fragilités de ce monde.

– Suivie de LES FILS DU FACTEUR > Chanson française mais suisse, LES FILS DU FACTEUR délivrent un doux mélange d’énergie et de mélancolie. Des chansons aux mélodies contagieuses, éclectiques et sincères. NB ce concert sera chansigné par le collectif 10 doigts en cavale ! 0 .

7 Cour de la Musique Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Scènes d’été DJ Asturia + Gisèle Pape + Les Fils du Facteur Beauvais a été mis à jour le 2025-07-21 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis