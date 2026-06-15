Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein Surgères
Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein Surgères jeudi 30 juillet 2026.
Surgères
Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein
Parc du Château Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Deux rendez-vous pour une belle soirée surgérienne !
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Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39
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English :
Two events for a wonderful evening at Surgérien!
L’événement Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein Surgères a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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