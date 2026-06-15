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Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein Surgères

Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein Surgères jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Parc du Château

Ville : 17700 Surgères

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Surgères

Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein

Parc du Château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Deux rendez-vous pour une belle soirée surgérienne !
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Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39 

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English :

Two events for a wonderful evening at Surgérien!

L’événement Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein Surgères a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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