Surgères

Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein

Parc du Château Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Deux rendez-vous pour une belle soirée surgérienne !

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Parc du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 16 39

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English :

Two events for a wonderful evening at Surgérien!

L’événement Scènes d’été E-sphere et Cie Mohein Surgères a été mis à jour le 2026-06-15 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin