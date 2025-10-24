Scènes d’intérieur – Mélanie Leray / Édouard Delelis Mixt Nantes

Scènes d’intérieur – Mélanie Leray / Édouard Delelis Mixt Nantes jeudi 26 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 20:00 –

Gratuit : non 9 € à 28 € 9 € à 28 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Théâtre/Cinéma Le destin d’une femme commence-t-il à s’écrire dès les violences subies par sa mère ? En croisant le cinéma et le théâtre, Mélanie Leray et Édouard Delelis signent avec tact une performance filmique sensible et politique. Dans un hôtel de bord de mer, Chloé, une comédienne sur le point de jouer le rôle de Nora dans Une Maison de poupée d’Henrik Ibsen, accompagne son mari à un séminaire. Les tensions montent, leur fils voit tout. En parallèle, Lénaïg, mère au foyer, décide de fuir avec ses enfants pour échapper aux maltraitances de son mari. Sur la musique électronique de Quinquis, une équipe filme ces deux personnages en direct, manipule une marionnette et interroge la complexité et la persistance des violences conjugales et familiales. Mise en scène : Mélanie LerayAvec Marie Denarnaud, Arthur Igual, Julie Henry, Félicien Cottençeau Représentations dans la salle Super :mercredi 25 et jeudi 26 mars 2026 à 20hvendredi 27 mars 2026 à 20h30samedi 28 mars 2026 à 17h30

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr