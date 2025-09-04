Scènes d’intérieur | Théâtre l’Archipel Fouesnant

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Compagnie 2052 | Mélanie Leray | Edouard Delelis et Mélanie Leray

Chloé, une comédienne sur le point de jouer le rôle de Nora dans Une Maison de poupée d’Ibsen, accompagne son mari Henri à un important séminaire d’entreprise. Sous le regard de Simon, leur fils de 5 ans, les tensions émergent, révélant mensonges, non-dits et violences.

Lénaïg, mère au foyer, prend la décision de fuir les maltraitances de son mari en emportant ses quatre enfants, dont Chloé, son aînée, adolescente.

Scènes d’intérieur associe deux récits croisés celui du présent de Chloé en proie à un mari devenu violent et celui de son passé lorsque sa mère, subissant elle-aussi des violences conjugales, a quitté le foyer.

Comme dans Viviane (spectacle accueilli à l’Archipel en 2020), Mélanie Leray entrelace cinéma et théâtre. Le premier récit est joué et filmé en direct. Le second, filmé en amont, est projeté. Cette mise en abyme révèle la persistance des violences conjugales et leur impact sur les enfants. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

