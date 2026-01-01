Scènes du Haut-Doubs Space Wars

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 17:00:00

fin : 2026-01-28 18:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Organisé par le Service Culturel de Pontarlier.

D’Olivier Soliveres. Dans la navette impériale du Seigneur Bad Bador, la Princesse Sheila tente d’échapper aux soldats de l’Empire qui sont à la poursuite… Avant d’être rattrapée, elle parvient à envoyer un appel à l’aide à son vieil ami Obione Two Three. Ce dernier décide alors avec le soutien de son jeune disciple, Jean-Luc Walker de partir à son secours.

Parviendront-ils à la libérer ? Pourquoi Bad Bador s’en prend-il à la Princesse ? La vitesse lumière fonctionne-t-elle dans le noir ? Superman a-t-il des slips rouges de rechange ?

Billetterie sur place, sous réserve de disponibilités. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 culture@ville-pontarlier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scènes du Haut-Doubs Space Wars

L’événement Scènes du Haut-Doubs Space Wars Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS