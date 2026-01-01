Scènes du Haut-Doubs Space Wars Pontarlier
Scènes du Haut-Doubs Space Wars Pontarlier mercredi 28 janvier 2026.
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-28 17:00:00
fin : 2026-01-28 18:30:00
2026-01-28
Organisé par le Service Culturel de Pontarlier.
D’Olivier Soliveres. Dans la navette impériale du Seigneur Bad Bador, la Princesse Sheila tente d’échapper aux soldats de l’Empire qui sont à la poursuite… Avant d’être rattrapée, elle parvient à envoyer un appel à l’aide à son vieil ami Obione Two Three. Ce dernier décide alors avec le soutien de son jeune disciple, Jean-Luc Walker de partir à son secours.
Parviendront-ils à la libérer ? Pourquoi Bad Bador s’en prend-il à la Princesse ? La vitesse lumière fonctionne-t-elle dans le noir ? Superman a-t-il des slips rouges de rechange ?
Billetterie sur place, sous réserve de disponibilités. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 27 culture@ville-pontarlier.fr
