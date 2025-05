Scènes en Campagne – allée du château Demigny, 4 juin 2025 17:45, Demigny.

Saône-et-Loire

Saône-et-Loire

Début : 2025-06-04 17:45:00

fin : 2025-06-04 22:00:00

2025-06-04

A 17h45 et 19h30 visite du pressoir par la propriétaire. 18h30 « Je ne peux plus respirer » par la Cie Equinoctis cirque équestre et poésie. 20 h concert dégustation « Barriques Baroques » par l’Ensemble Artifices. Avec Scènes en campagne, le Département de Saône-et-Loire investit cet été un nouvel élément fort de son identité patrimoniale les moulins et pressoirs. Aujourd’hui parfois restauré, toujours en activité ou reconverti en lieu d’habitation, ce patrimoine ingénieux et d’une grande diversité participe à la connaissance et la mise en valeur de la Saône-et-Loire. Ils nous ouvrent leurs portes du 2 au 27 juin 2025. Une belle occasion de venir les découvrir ! .

allée du château Pressoir du Château de Demigny

+33 3 85 39 76 78 s.pellenz-brubach@saoneetloire71.fr

