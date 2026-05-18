Scènes en Campagne Marly-sur-Arroux
Scènes en Campagne Marly-sur-Arroux mardi 23 juin 2026.
Marly-sur-Arroux
Scènes en Campagne
Chapelle du cimetière Marly-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Du 2 au 30 juin, le Département de Saône-et-Loire organise la 5e édition de Scènes en campagne.
L’occasion de profiter de spectacles de qualité, dans des lieux insolites… à deux pas de chez vous !
Pendant tout le mois de juin, profitez de spectacles de qualité dans des lieux insolites et patrimoniaux.
Cirque, spectacles de rue, musique, chant, théâtre, danse contemporaine et hip-hop rythmeront neuf soirées estivales, à proximité de sites patrimoniaux remarquables à (re)découvrir.
18h Visite de découverte. 18h30 Concert de Guru Razzia musique rock fusion et jazz moderne. 20h Les Audacieuses par la Compagnie Le grand jeté ! acrodanse. .
Chapelle du cimetière Marly-sur-Arroux 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 31 36 04 l.doudon@saoneetloire71.fr
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English : Scènes en Campagne
L’événement Scènes en Campagne Marly-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)