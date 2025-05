Scènes en Campagne – Saint-Yan, 10 juin 2025 07:00, Saint-Yan.

A 18h et à l’entracte visite du moulin par le propriétaire. A 18h45 jonglage illusionniste par la cie Penacho. A 20h « Clap » par la cie Sopaloca, fanfare festive. Avec Scènes en campagne, le Département de Saône-et-Loire investit cet été un nouvel élément fort de son identité patrimoniale les moulins et pressoirs. Encore très nombreux sur le territoire, ces équipements renvoient à notre histoire économique et technique car leurs mécanismes, perfectionnés au cours du temps, ont contribué à la maîtrise des procédés de fabrication. Que ce soit pour produire de l’énergie, broyer le grain ou extraire le jus du raisin, ils ont facilité le travail des hommes en démultipliant la force et ainsi, permis d’augmenter la production. Aujourd’hui parfois restauré et protégé au titre des monuments historiques, toujours en activité ou reconverti en lieu d’habitation, ce patrimoine ingénieux et d’une grande diversité participe à la connaissance et la mise en valeur de la Saône-et-Loire. Ils nous ouvrent leurs portes du 2 juin au 27 juin 2025. Une belle occasion de venir découvrir, lors de visites commentées, ces sites rarement ouverts à la visite. .

