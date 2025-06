Scènes en fête 2025 – Châteauroux 20 juin 2025 20:30

Indre

Scènes en fête 2025 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:30:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

2025-06-27

Le conservatoire organise deux concerts évènements à Châteauroux !

Vendredi 20 juin à 20h30, place de la République Big band du Conservatoire dirigé par Pascal Lacore.

Vendredi 27 juin à 20h30, au Couvent des Cordeliers Concert pique-nique de la Musique municipale. Brass band dirigé par Ludovic Rabier et Orchestre d’harmonie dirigé par Mariana Garciagodoy Cervantes. .

Place de la République

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70

English :

The Conservatoire is organizing two concert events in Châteauroux!

German :

Das Konservatorium organisiert zwei Eventkonzerte in Châteauroux!

Italiano :

Il Conservatorio organizza due concerti a Châteauroux!

Espanol :

El Conservatorio organiza dos conciertos en Châteauroux

L’événement Scènes en fête 2025 Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme