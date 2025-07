Scènes en Selle Juste au Caillou Stade Pierre Guise Rehainviller

Stade Pierre Guise Chemin du Fonteny Rehainviller Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-08-15 18:00:00

Une Balade poétique, équestre et musicale. Le Nez en l’air, naseau au vent, le regard vers l’horizon, les yeux dans le présent ! Lili et Alfred sont en voyage, ils posent leurs bagages mais ne vous inquiétez pas ils ne vont pas rester, ils cherchent leur maison. Sur leur route ils discutent, se racontent et partagent leurs pensées « on est pas tous explorateurs mais sans curiosité, pas de trésor caché ». Qui dit voyage dit rencontres et aventures avec leurs lots de doute, de peurs, de joie et de surprise. Trouveront-ils leur maison ou bien plus encore ? De l’action, du danger, de l’amitié et du rap 4 ingrédients de cette parenthèse aussi drôle que poétique.Tout public

Stade Pierre Guise Chemin du Fonteny Rehainviller 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 04 87 equiartconcept@gmail.com

English :

A poetic, equestrian and musical stroll. Nose up, nose to the wind, eyes on the horizon, eyes in the present! Lili and Alfred are on a journey, putting down their luggage, but don’t worry, they’re not going to stay, they’re looking for home. On their way, they chat, tell each other stories and share their thoughts: « we’re not all explorers, but without curiosity, there’s no hidden treasure ». Travelling is synonymous with encounters and adventures, with their share of doubts, fears, joys and surprises. Will they find their home, or more? Action, danger, friendship and rap: 4 ingredients for this funny and poetic interlude.

German :

Eine poetische, reiterliche und musikalische Balade. Die Nase in der Luft, das Nasenbein im Wind, der Blick zum Horizont, die Augen in der Gegenwart! Lili und Alfred sind auf Reisen, sie stellen ihr Gepäck ab, aber keine Sorge, sie werden nicht bleiben, sie suchen ihr Zuhause. Auf ihrem Weg unterhalten sie sich, erzählen und teilen ihre Gedanken: « Wir sind nicht alle Entdecker, aber ohne Neugier gibt es keine verborgenen Schätze ». Eine Reise bedeutet Begegnungen und Abenteuer mit all ihren Zweifeln, Ängsten, Freuden und Überraschungen. Werden sie ihr Zuhause finden oder noch viel mehr? Action, Gefahr, Freundschaft und Rap: vier Zutaten für diese ebenso lustige wie poetische Auszeit.

Italiano :

Una passeggiata poetica, equestre e musicale. Naso all’insù, naso al vento, occhi all’orizzonte, occhi sul presente! Lili e Alfred sono in viaggio, stanno posando i bagagli ma non si preoccupano, non hanno intenzione di fermarsi, stanno cercando casa. Durante il viaggio, chiacchierano, si raccontano storie e condividono i loro pensieri: « Non siamo tutti esploratori, ma senza curiosità non c’è tesoro nascosto ». Viaggiare è sinonimo di incontri e avventure, con la loro parte di dubbi, paure, gioie e sorprese. Troveranno la loro casa o molto di più? Azione, pericolo, amicizia e rap: 4 ingredienti per questa divertente e poetica parentesi.

Espanol :

Un paseo poético, ecuestre y musical. Nariz arriba, nariz al viento, ojos en el horizonte, ¡ojos en el presente! Lili y Alfred están de viaje, dejan el equipaje pero no se preocupen, no van a quedarse, buscan su hogar. En su camino, charlan, se cuentan historias y comparten sus pensamientos: « No todos somos exploradores, pero sin curiosidad no hay tesoro escondido ». Viajar es sinónimo de encuentros y aventuras, con su parte de dudas, miedos, alegrías y sorpresas. ¿Encontrarán su hogar o mucho más? Acción, peligro, amistad y rap: 4 ingredientes para este divertido y poético interludio.

