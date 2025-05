Scènes musicales – Sain-Hilaire-Saint-Florent Saumur, 20 juin 2025 07:00, Saumur.

Maine-et-Loire

Scènes musicales Sain-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

2025-07-18

2025-08-15

2025-09-19

La Maison Ackerman organise sa 8ème édition des scènes musicales, le 3ème vendredi de juin à septembre.

Cette année, la Maison reçoit Franquette Style en juin, Trio Cocktail en juillet, Trio Swing Notes en août et Jef avec ces gens là en septembre.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 20 juin 2025

Ouverture le vendredi de 18h30 à 20h30.

Vendredi 18 juillet 2025

Ouverture le vendredi de 18h30 à 20h30.

Vendredi 15 août 2025

Ouverture le vendredi de 18h30 à 20h30.

Vendredi 19 septembre 2025

Ouverture le vendredi de 18h30 à 20h30. .

Sain-Hilaire-Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 03 21 tourisme@ackerman.fr

English :

Maison Ackerman organizes its 8th edition of musical scenes, every 3rd Friday from June to September.

German :

Das Ackerman-Haus organisiert seine 8. Ausgabe der Musikbühnen, jeweils am dritten Freitag von Juni bis September.

Italiano :

La Maison Ackerman organizza l’ottava edizione della Scena musicale, il terzo venerdì da giugno a settembre.

Espanol :

La Maison Ackerman organiza su 8ª Escena Musical, el 3er viernes de junio a septiembre.

L’événement Scènes musicales Saumur a été mis à jour le 2025-05-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME