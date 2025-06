Scènes Nomaades, concerts itinérants et cyclables – La Courneuve Parc Georges Valbon La Courneuve 6 juillet 2025 15:30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T15:30:00 – 2025-07-06T21:00:00

Les Scènes Nomaades reviennent du dimanche 25 mai au dimanche 6 juillet 2025 ! Retrouvez-nous pour la 5ème édition de ce festival itinérant de concerts cyclables dans le 93.

Le MAAD 93 – réseau des musiques actuelles en Seine-Saint-Denis – et l’ensemble de ses adhérent·es vous invitent à déambuler entre les parcs, les places et les routes du 93 et découvrir une programmation musicale éclectique à l’occasion de 5 journées nomades, de Montreuil à La Courneuve en passant par Saint-Ouen, Saint-Denis, Bobigny et Clichy-sous-Bois.

Construites par l’association Véloma et Pikip Solar Speakers, les Scènes Nomaades sont mobiles, cyclables et fonctionnent à l’énergie solaire. À pied ou à vélo, retrouvez-nous cet été pour de joyeuses aventures musicales en plein air !

Le dimanche 6 juillet, retrouvez les Scènes Nomaades à la Scène Plage, Parc départemental Georges Valbon à La Courneuve avec les rappeuses Ryaam, Inayat, Lirose, La Mana, Haze dans le cadre de Multitude, la biennale interculturelle du Département de la Seine-Saint-Denis.

Avec le soutien du Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis, Plaine Commune, et le Ministère de l’Éducation Nationale et des Sports et le Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands

Parc Georges Valbon 55 Av. Waldeck Rochet, 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Seine-Saint-Denis Île-de-France

©Élodie Correia et Carolina Maria