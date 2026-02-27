Scènes ouvertes de l’Ecole de musique du Pays Grenadois

Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11

Les 9, 10 et 11 mars, l’École de Musique du Pays Grenadois organise une nouvelle session de scènes ouvertes ! Le rendez-vous idéal pour découvrir nos talentueux élèves.

Les scènes ouvertes font partie du parcours de formation des élèves. Elles leur permettent d’appréhender la scène, de se confronter au public et d’apprendre à gérer leur stress. Ces rendez-vous donnent l’occasion aux élèves de présenter la progression du travail effectué tout au long de l’année avec leurs enseignants.

Que vous soyez mélomane, curieux ou en quête d’inspiration musicale, n’hésitez pas à venir les encourager.

Entrée libre. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 14 45 musique@cc-paysgrenadois.fr

