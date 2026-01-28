Scènes ouvertes et improvisations musicales au Bavardou Les Pechs du Vers

Scènes ouvertes et improvisations musicales au Bavardou

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-09-08

2026-02-10 2026-03-10 2026-04-14 2026-05-12 2026-06-09 2026-07-14 2026-08-11 2026-09-08 2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08

Le Café asso Le Bavardou propose une foule de manifestations tout au long de l'année. Café associatif, spectacles, concerts et ateliers.

Retrouvons-nous au Bavardou tous les seconds mardis du mois pour partager notre passion de la musique à plusieurs !

Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 77 74 46 43 bavardou@ecomail.fr

English :

The Café asso Le Bavardou offers a wide range of events throughout the year

