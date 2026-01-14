SCÈNES PARTAGÉES Soissons

SCÈNES PARTAGÉES

Parc Grouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 21:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Autour de la plus fameuse des sonates de Bartok, confrontant deux pianos et la percussion, tout un monde de subtils métissages sonores. Des cordes aux timbales ou au marimba, des peaux aux métaux, Jean-Claude Gengembre et Andy Akiho explorent le temps ou la matière.

Entre transmission et héritage d’Empreintes, et LIgNEouS qui se réfère au bois des instruments, un programme aux références classiques et contemporaines. En une Scène partagée par les deux percussionnistes solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, avec Suzana

Bartal, Marie Vermeulin et des musiciens enseignant dans les conservatoires de l’Aisne.

Parc Grouraud, 9, allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

English :

Around Bartok’s most famous sonata, confronting two pianos and percussion, a whole world of subtle sonic crossbreeding. From strings to timpani or marimba, from skins to metals, Jean-Claude Gengembre and Andy Akiho explore time and matter.

Between the transmission and heritage of Empreintes, and LIgNEouS, which refers to the wood of instruments, a program of classical and contemporary references. In a Scène shared by the two solo percussionists of the Orchestre Philharmonique de Radio France, with Suzana

Bartal, Marie Vermeulin and musicians teaching at conservatories in the Aisne region.

