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Scènes Sans Frontières – Partie 1 Pont de la tortière, Nantes Nantes

Scènes Sans Frontières – Partie 1 Pont de la tortière, Nantes Nantes

Scènes Sans Frontières – Partie 1 Pont de la tortière, Nantes Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Pont de la tortière, Nantes

Adresse : 1 bd des professeurs Sourdille, 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 15:00 – 21:00
Gratuit : oui  Tout public 

C’est au bord de l’Erdre que débutera Scènes Sans Frontières, le festival des pratiques artistiques en amateurs !Le Théâtre DuPont vous accueille pour une après-midi placée sous le signe de la découverte, du partage et des émotions.Entre musique, chanson française, pop, folk, théâtre et danse.Venez soutenir des artistes passionnés, aux univers singuliers !Al MasriyaAnge GuépardBy The WindCabaret RougeCozetteLémabre JéliazMuju ShaneRadeauSisadaThéïaUne buvette sera également présente sur place pour profiter de ce moment convivial.Plus plus d’information sur la programmation suivez-nous sur les réseaux sociaux : @scènesansfrontières

Pont de la tortière, Nantes Nantes 44000


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