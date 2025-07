Scenettes de théâtre Château de Montaner Montaner

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-11 13:30:00

fin : 2025-08-15 19:00:00

2025-08-11

Dame Bergamote et Maître Chicotin, deux personnages haut en couleur, vous accueilleront comme il se doit du 11 au 15 août. Leurs scénettes théâtrales humoristiques vous assureront à coup sûr rires et distractions !

Par la troupe « Memorabilis ».

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Dame Bergamote and Maître Chicotin, two colorful characters, will welcome you as they should from August 11 to 15. Their humorous theatrical sketches are sure to keep you laughing and entertained!

By the « Memorabilis » troupe.

German :

Dame Bergamote und Maître Chicotin, zwei farbenfrohe Charaktere, werden Sie vom 11. bis 15. August gebührend empfangen. Ihre humorvollen Theaterszenen werden Sie mit Sicherheit zum Lachen bringen und für Unterhaltung sorgen!

Von der Theatergruppe « Memorabilis ».

Italiano :

Dame Bergamote e Maître Chicotin, due personaggi colorati, vi daranno un caloroso benvenuto dall’11 al 15 agosto. I loro umoristici sketch teatrali vi faranno sicuramente ridere e divertire!

A cura della compagnia « Memorabilis ».

Espanol :

Dame Bergamote y Maître Chicotin, dos personajes pintorescos, le darán una calurosa bienvenida del 11 al 15 de agosto. Sus divertidos sketches teatrales no le dejarán indiferente

A cargo de la compañía « Memorabilis ».

