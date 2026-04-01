Troyes

Scènoblique Causerie

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Comment passe-t-on de la meilleure amie de Vic dans La Boum en 1980 à scénariste de cinéma, comédienne et autrice de théâtre ?



Lors de cette causerie, Sheila O’Connor revient sur un parcours artistique riche et singulier, fait de passion, de persévérance et de réinvention.



Elle évoquera notamment sa dernière création, J’aurai 14 ans toute ma vie , mise en scène par Philippe Calvario.

Dans cette pièce autobiographique, jouée lors du Festival d’Avignon et saluée par le public, elle retrace son chemin de vie et d’artiste. Derrière le sourire mutin que le grand public a découvert au cinéma, une trajectoire plus contrastée, intime et inspirante.



Un échange privilégié pour découvrir l’envers du décor, les défis, les doutes et les renaissances d’une artiste aux multiples talents.



Ce parcours vous intrigue ? Bienvenue. .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 18 98 scenoblique@gmail.com

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English :

L’événement Scènoblique Causerie Troyes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne