Scènoblique Festival de création de théâtre amateur de l’Aube Saint-André-les-Vergers

Saint-André-les-Vergers

Scènoblique Festival de création de théâtre amateur de l’Aube

Divers lieux Saint-André-les-Vergers & Troyes Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Produit par la Fédération des MJC-MPT de l’Aube et organisé par le collectif Scènoblique — qui rassemble troupes, ateliers, metteurs en scène, auteurs et amoureux du théâtre du département — le festival met à l’honneur la création amateur sous toutes ses formes.



Chaque représentation est unique, conçue spécifiquement pour le festival, offrant au public des soirées différentes et inédites.



Au programme



> Vendredi 10 avril 18h30 Espace Gérard Philipe, Saint-André-les-Vergers

Inauguration officielle



> Vendredi 10 avril 20h30 Espace Gérard Philipe, Saint-André-les-Vergers

La Leçon de Théâtre

Une mise en lumière du travail de metteur en scène, pour découvrir les coulisses et les subtilités de la création théâtrale.



> Samedi 11 avril 14h30 Théâtre le Quai, Troyes

La Causerie

Rencontre exceptionnelle avec Sheila O’Connor, comédienne et metteuse en scène, pour un temps d’échange privilégié autour du théâtre et de la création.



> Samedi 11 avril 20h30 Espace Gérard Philipe, Saint-André-les-Vergers

La réunification des deux Corées de Joël Pommerat

Mise en scène par la professionnelle Hélène Cohen, avec 9 comédiens issus des différentes troupes de l’Aube.

Une œuvre puissante et contemporaine portée par des talents du territoire.



> Dimanche 12 avril 16h30 Théâtre de la Madeleine, Troyes

Restitution du concours d’écriture “L’Appel aux auteurs”

Présentation de trois courtes pièces (30 minutes chacune), suivie de la remise des Prix de la Madeleine par l’auteur Raphaël Calandreau.



Trois jours pour découvrir, échanger et célébrer la vitalité du théâtre amateur aubois.

Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de scène et de création. .

Divers lieux Saint-André-les-Vergers & Troyes Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 82 18 98 scenoblique@gmail.com

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English :

L’événement Scènoblique Festival de création de théâtre amateur de l’Aube Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne