Saint-André-les-Vergers

Scènoblique La leçon de théâtre

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le principe ?

Les mêmes extraits de pièces sont interprétés tour à tour par des comédiens issus de différentes troupes de l’Aube, sous la direction de metteurs en scène aux sensibilités variées.

Une occasion rare de découvrir comment un même texte peut donner lieu à des lectures, des rythmes et des intentions totalement différentes.



Extraits au programme

> Rhinocéros de Eugène Ionesco

> Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry

> Vol au-dessus d’un nid de coucou de Dale Wasserman, d’après le roman de Ken Kesey (adaptation de Jacques Sigurd)

> La Fin du monde, saynète extraite du recueil Fallait pas le dire de Salomé Lelouch



Les metteurs en scène

Gérald Bazin, Eric Beauvillain, Camille Bernaudat, Manuelle Caput, Martine Fridblatt, Danièle Israël, Valérie Marcilly, Stéphanie Mélet, Chris Moucaud et Philippe Depontailler.



Un moment de découverte et de partage pour plonger au cœur du processus créatif et mesurer toute la richesse du théâtre vivant. .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 82 18 98 scenoblique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Scènoblique La leçon de théâtre Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne