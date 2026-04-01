Scènoblique La leçon de théâtre Saint-André-les-Vergers
Scènoblique La leçon de théâtre Saint-André-les-Vergers vendredi 10 avril 2026.
Saint-André-les-Vergers
Scènoblique La leçon de théâtre
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 15 – 15 – 15 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le principe ?
Les mêmes extraits de pièces sont interprétés tour à tour par des comédiens issus de différentes troupes de l’Aube, sous la direction de metteurs en scène aux sensibilités variées.
Une occasion rare de découvrir comment un même texte peut donner lieu à des lectures, des rythmes et des intentions totalement différentes.
Extraits au programme
> Rhinocéros de Eugène Ionesco
> Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry
> Vol au-dessus d’un nid de coucou de Dale Wasserman, d’après le roman de Ken Kesey (adaptation de Jacques Sigurd)
> La Fin du monde, saynète extraite du recueil Fallait pas le dire de Salomé Lelouch
Les metteurs en scène
Gérald Bazin, Eric Beauvillain, Camille Bernaudat, Manuelle Caput, Martine Fridblatt, Danièle Israël, Valérie Marcilly, Stéphanie Mélet, Chris Moucaud et Philippe Depontailler.
Un moment de découverte et de partage pour plonger au cœur du processus créatif et mesurer toute la richesse du théâtre vivant. .
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 82 18 98 scenoblique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Scènoblique La leçon de théâtre Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Saint-André-les-Vergers (Aube)
- Scènoblique Festival de création de théâtre amateur de l’Aube Saint-André-les-Vergers 10 avril 2026
- Scènoblique La pièce du samedi soir Saint-André-les-Vergers 12 avril 2026
- L’Amie Saint-André-les-Vergers 28 avril 2026
- La valise Saint-André-les-Vergers 5 mai 2026