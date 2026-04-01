Scènoblique La pièce du samedi soir Saint-André-les-Vergers
Scènoblique La pièce du samedi soir Saint-André-les-Vergers samedi 11 avril 2026.
Saint-André-les-Vergers
Scènoblique La pièce du samedi soir
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : 15 – 15 – 15 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
À travers une succession de fragments, La réunification des deux Corées explore les multiples visages de l’amour passion, rupture, fidélité, illusion, attachement… Des scènes intimes et puissantes qui interrogent nos relations et nos contradictions.
> Mise en scène Hélène Cohen
> Assistante metteure en scène Valérie Marcilly
Distribution
Emmanuelle Bauvois, Aude Caille, Brigitte Delorme, Marie-Laure Gilbert, Stéphane Jacquillet, Romain Marchais, Valérie Marcilly, Anne-Marie Peillard, Pascal Petracca, Eric Saillard.
Portée par des comédiens issus des différentes troupes de l’Aube, cette création collective promet une interprétation sensible et engagée d’un texte profond et universel. .
Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 82 18 98 scenoblique@gmail.com
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English :
L’événement Scènoblique La pièce du samedi soir Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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