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Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine Troyes

Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine Troyes

Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine Troyes dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Théâtre de La Madeleine

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : 2026-04-12T16:30:00

Fin : 2026-04-12T

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Troyes

Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine

Théâtre de La Madeleine Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:30:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Trois courtes pièces (30 minutes maximum) seront mises en scène et interprétées pour cette édition

> Zoom avant d’Eric Beauvillain
Mise en scène Eric Beauvillain

> Le terrain vague de Francis Ludot
Mise en scène Manuelle Caput

> Les couleurs d’un conflit de Stéphane Jeandidier (pièce lauréate)
Mise en scène Nadia Marchais

La remise du Prix viendra saluer l’auteur lauréat lors de la clôture des rencontres.   .

Théâtre de La Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 18 98  scenoblique@gmail.com

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English :

L’événement Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine Troyes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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