Troyes

Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine

Théâtre de La Madeleine Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Trois courtes pièces (30 minutes maximum) seront mises en scène et interprétées pour cette édition



> Zoom avant d’Eric Beauvillain

Mise en scène Eric Beauvillain



> Le terrain vague de Francis Ludot

Mise en scène Manuelle Caput



> Les couleurs d’un conflit de Stéphane Jeandidier (pièce lauréate)

Mise en scène Nadia Marchais



La remise du Prix viendra saluer l’auteur lauréat lors de la clôture des rencontres. .

Théâtre de La Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 18 98 scenoblique@gmail.com

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English :

L’événement Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine Troyes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne