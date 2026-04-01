Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine Troyes
Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine Troyes dimanche 12 avril 2026.
Troyes
Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine
Théâtre de La Madeleine Troyes Aube
Tarif : 15 – 15 – 15 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Trois courtes pièces (30 minutes maximum) seront mises en scène et interprétées pour cette édition
> Zoom avant d’Eric Beauvillain
Mise en scène Eric Beauvillain
> Le terrain vague de Francis Ludot
Mise en scène Manuelle Caput
> Les couleurs d’un conflit de Stéphane Jeandidier (pièce lauréate)
Mise en scène Nadia Marchais
La remise du Prix viendra saluer l’auteur lauréat lors de la clôture des rencontres. .
Théâtre de La Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 18 98 scenoblique@gmail.com
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English :
L’événement Scènoblique L’Appel aux auteurs & Le prix de La Madeleine Troyes a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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