Scénographie immersive Le Repaire Louis Mandrin Le Repaire Louis Mandrin Saint-Genix-les-Villages

Scénographie immersive Le Repaire Louis Mandrin Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Le Repaire Louis Mandrin Savoie

Adulte : 6€, Enfant : 4€, tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les personnes en situation de handicap : 4€. Dernier départ de visite à 11h30 le matin et 17h l’après-midi.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Vivez une véritable visite hors du temps avec ce parcours ludique, immersif et interactif conçu pour petits et grands. Partez à l’aventure en compagnie de Louis Mandrin, célèbre contrebandier du XVIIIème siècle. Découvrez tavernes, bois et caches qui lui étaient familiers. Après une campagne de contrebande en sa compagnie, saurez-vous mériter sa carte aux trésors ?

Le Repaire Louis Mandrin 47 route de Pont-de-Beauvoisin, 73240 Saint-Genix-les-Villages Saint-Genix-les-Villages 73240 Saint-Genix-sur-Guiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 31 63 16 http://repaire-mandrin.fr Parkings à proximité

© Anthony Cottarel – Le Repaire Louis Mandrin